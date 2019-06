Polizeieinsatz in der Justizvollzugsanstalt Lübeck, 3. Folgemeldung

von shz.de

17. Juni 2019, 20:53 Uhr

Lübeck (ots) - Die Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt Lübeck

ist beendet. Der Geiselnehmer, ein Häftling der JVA, konnte durch

Spezialkräfte der Polizei überwältigt werden. Er wurde dabei leicht

verletzt. Die aus seiner Gewalt befreite Frau, eine Mitarbeiterin der

JVA Lübeck, blieb dabei unverletzt und befindet sich in ärztlicher

Betreuung. Polizeibeamte sind bei dem Einsatz nicht zu Schaden

gekommen.









