Polizeidirektion Lübeck / Wohnungseinbruchdiebstahl in Lübeck

Lübeck (ots) - Das Landeskonzept zur Bekämpfung der

Wohnungseinbruchskriminalität hat sich auch im ersten Halbjahr 2017

bewährt: Im Bereich der Polizeidirektion Lübeck zeigen die Fallzahlen

im Bereich der Wohnungseinbruchdiebstähle (WED) von Januar 2017 bis

einschließlich Juni 2017 keine auffällige Entwicklung.



"Weil dieses Deliktsfeld für uns qualitativ von hoher Bedeutung

ist, haben wir im vergangenen Winter reagiert und eine besondere

Ermittlungsgruppe eingerichtet. Natürlich werden wir auch weiterhin

lageangepasst reagieren und, wenn nötig, Schwerpunkte unserer Arbeit

in diesem Bereich setzen", erläutert der Leiter der Fachinspektion 2

der Bezirkskriminalinspektion Lübeck, Kriminaldirektor Detlev

Zawadzki. Er führt weiter aus: "Von großer Wichtigkeit für

erfolgreiche Ermittlungen ist die konsequente und qualifizierte

Spurensicherung an den Tatorten. Hier ist es uns gelungen, Personal

auszubilden und diesen Bereich zu verstärken".



In Lübeck ist im Zeitraum von Januar bis Juni 2017 insgesamt ein

Anstieg von 4 Taten (241) gegenüber dem Zeitraum von Januar bis Juni

2016 (237) zu verzeichnen, also entgegen dem Landestrend kein

Rückgang. "Dies war auch nicht zu erwarten", erklärt der Leiter des

Sachgebietes "Kriminalitätsbekämpfung", Kriminalhauptkommissar Detlef

Riedel, "weil Lübeck von dem starken Anstieg in den letzten Jahren

kaum betroffen war. 2016 lagen die Zahlen von Lübeck auf dem Niveau

von 2012".



In Ostholstein ist im gleichen Zeitraum insgesamt ein Rückgang

von 66 Taten (ca. 30%) zu verzeichnen (126 gegenüber 192 Taten).

Dieser Rückgang betraf vor allem die drei Wintermonate Januar - März.



Neben den Ermittlungen ist es von hoher Bedeutung, weiterhin

kriminalpräventiv zu arbeiten. Beratungen zur Sicherung von Häusern

und Wohnungen werden von Oktober 2017 bis März 2018 wieder an jedem

1. Donnerstag und an jedem 2. Dienstag im Monat von der

Polizeidirektion Lübeck im Behördenhaus in der Possehlstraße

angeboten. Zudem werden in diesem Zeitraum ebenfalls wieder monatlich

größere Präventionsveranstaltungen an wechselnden Orten im Bereich

der Polizeidirektion Lübeck stattfinden. Diese Termine werden

rechtzeitig durch die Pressestelle der Polizei bekannt gegeben.









