Polizeidirektion Lübeck / Travemünder Woche 2017 mit erhöhter Polizeipräsenz

Lübeck (ots) - Auch die Beamtinnen und Beamten der

Polizeidirektion Lübeck freuen sich auf die zehntägige Regattawoche

"Travemünder Woche", die in diesem Jahr am 21. Juli beginnt.



Lübecks Polizeichef, Norbert Trabs, betont: "Das polizeiliche

Einsatzkonzept für die Travemünder Woche ist in diesem Jahr, auch vor

dem Hintergrund der für das gesamte Bundesgebiet geltenden, nach wie

vor abstrakt hohen, terroristischen Gefährdungslage erweitert worden.

So wird es unter anderem eine erkennbar erhöhte Polizeipräsenz sowie

an verschiedenen Stellen ausgebrachte technische Sperren geben".



Diese Maßnahmen in Form von abgestellten Lkw, Betonsteinen oder so

genannten "Absetzmulden" sollen einerseits ein ungehindertes

Durchbrechen von schweren Fahrzeugen in Richtung der

Veranstaltungsflächen verhindern, andererseits zu jeder Zeit die

Zufahrt für Lieferverkehr und Rettungsfahrzeuge ermöglichen.



Die Wasserschutzpolizei wird auch in diesem Jahr für Sicherheit

und Ordnung auf dem Wasser sorgen.



Bewährte Konzepte der letzten Jahre bleiben erhalten. Die

täglichen Jugendschutzstreifen, gemeinsam von Polizei, Ordnungsdienst

und Kinder- und Jugendschutz durchgeführt, werden auch in diesem Jahr

durchgeführt.



Ferner möchte die Polizei davor warnen, dass es im Zusammenhang

mit Großveranstaltungen und dem Konsum von Alkohol auch zu einer

unbemerkten Verabreichung von "K.O.Tropfen" (Substanzen, die geeignet

sind, schon in geringer Dosierung einen starken Rauschzustand

hervorzurufen) kommen kann. Es wird in diesem Zusammenhang empfohlen,

keine Getränke offen stehen zu lassen, bei Unwohlsein (Schwindel,

Übelkeit) Hilfe zu suchen und nicht allein die Veranstaltung zu

verlassen und bei Verdacht oder Beobachtung derartiger Vorfälle

Strafanzeige bei der Polizei zu erstatten.



Personen, die Störungen verursachen und in Gewahrsam genommen

werden müssen, erhalten auch in diesem Jahr ein

Travemünder-Woche-Verbot.









