Polizeidirektion Lübeck- Ostsee, Seeraum vor Großenbrode / Segelbootunfall vor dem Hafen Großenbrode

30. Oktober 2018, 13:33 Uhr

Lübeck (ots) - Mitten in der Nacht lief am Montag, 29.10.2018, im

Seegebiet vor Großenbrode eine Segelyacht auf Grund. Der 55-jährige

Skipper blieb unverletzt.



Gegen 02:10 Uhr wurden die Beamten der Wasserschutzpolizei darüber

informiert, dass ein ca. 8,6 m langes Sportboot vor Großenbrode auf

die Steinmole getrieben wurde. Augenscheinlich war die Maschine bei

den vorherrschenden Windverhältnissen nicht in der Lage, die Yacht

auf Position zu halten, um die Segel zu bergen.



Der 55-jährige Bootsführer konnte unverletzt von der Besatzung des

Seenotrettungskreuzers "Hans Hackmack" der DGZRS geborgen werden.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen entstand bei dem sogenannten

Tagessegler ein erheblicher Schaden am Rumpf. Betriebsstoffe sind

bisher nicht ausgetreten. Mit der Bergung des Sportbootes wurde eine

örtliche Werft beauftragt.









