Polizeidirektion Lübeck / Neues Konzept wird erarbeitet

Lübeck (ots) - Seit Mai 2017 stellt die Polizeidirektion Lübeck

Veränderungen in der Drogenszene und einzelne Auseinandersetzungen

zwischen Personengruppen in der Öffentlichkeit fest. Die Polizei

bearbeitet diese Erscheinungen als Lagefelder "Massenschlägerei" und

"Drogenszene".



Zu den Lagefeldern "Drogenszene" und "Massenschlägerei" im

Einzelnen: Am "etablierten" Drogentreff an der Krähenstraße ist

wahrnehmbar, dass der Konsum von harten Drogen und der Drogenhandel

zunehmen und sich offensichtlich im nahen Umfeld ausdehnen. Diese

Szene war bisher von Deutschen und Menschen mit deutsch-russischem

Hintergrund geprägt. Derzeit halten sich dort auch Menschen mit

aktuellem Flüchtlingshintergrund auf. Weiter registriert die

Direktion aufwachsende Treffpunkte am ZOB, dem Holstentorplatz, der

Moislinger Allee/nahe dem Lindenplatz sowie im Bereich Kaufhof. Diese

aufwachsenden Treffpunkte werden offensichtlich durch Migranten auch

mit aktuellem Flüchtlingshintergrund geprägt.



Darüber hinaus stellen die Polizeidirektion Lübeck verstärkt seit

Mai 2017 im öffentlichen Raum Schlägereien mit ca.10 - 20

Beteiligten fest. Im Einzelnen sind dazu 12 Ereignisse in Lübeck und

Eutin von Anfang Mai bis zum 20.06.17 bekannt. Die Polizei weiß, dass

einige Schlägereien einen Drogenhintergrund hatten. In anderen Fällen

haben sie sich situativ entwickelt und sind hinsichtlich der

Motivlage zum Teil nicht ermittelbar. Überwiegend waren diese

körperlichen Auseinandersetzungen aufgrund der aktuell vorliegenden

Erkenntnisse von Migranten auch mit aktuellem Flüchtlingshintergrund

geprägt, unter anderem mit irakischen, syrischen, afghanischen, und

nordafrikanischen Beteiligten. Nach vorliegenden Erkenntnissen

strahlten die Auseinandersetzungen zum Teil auf Passanten aus und

beeinträchtigten diese bei Ihrem Aufenthalt im öffentlichen Raum.

Außenstehende wurden aber nicht hineingezogen oder geschädigt. Für

die Polizei bedeutete das sehr schwierige und gefährliche Einsätze.

Hinweise auf strukturelle ethnische Konfliktlagen liegen mit Blick

auf die geschilderten Einsatzanlässe nicht vor.



Es ist wahrnehmbar, dass es für viele Menschen in ihrer Freizeit

selbstverständlich ist, sich besonders in der warmen Jahreszeit in

kleineren oder größeren Gruppen im öffentlichen Raum aufzuhalten. Das

ist als Ausdruck der allgemeinen Handlungsfreiheit polizeilich nicht

relevant, solange nicht die Grundrechte anderer beeinträchtigt und

Straftaten begangen werden. Die Polizei möchte, dass der öffentliche

Raum auch dafür angstfrei durch jedermann genutzt werden kann.



Daher ist ein ausufernder Aufenthalt im Zusammenhang mit der

offenen Drogenszene hingegen polizeilich nicht zu akzeptieren. Sorge

bereiten auch die Spannungen zwischen einzelnen Gruppen, wobei noch

unklar ist, ob diese überwiegend aus Drogenhintergründen resultieren

oder mehrheitlich situativ begründet sind.



Der Behördenleiter der Polizeidirektion Lübeck, Leitender

Polizeidirektor (LPD) Norbert Trabs hat sich entschlossen, aus diesen

ersten Feststellungen fortlaufende, qualifizierte Lagebilder

erstellen zu lassen. Diese werden intern erarbeitet und in den

kommenden Monaten stetig ergänzt. Hier ist es ganz wichtig

differenziert und sensibel darauf zu schauen, wer in jedem Einzelfall

die Agierenden sind. Schon jetzt ist die polizeiliche Präsenz in der

Innenstadt und im Stadtteil St. Lorenz erhöht, um Ausuferungen der

Drogenszene zu unterbinden und bei Konflikten wirksam zu

intervenieren. Neben der Verstärkung des uniformierten

Streifendienstes sollen auch Beamtinnen und Beamte in ziviler

Kleidung eingesetzt werden.



Darüber hinaus wird die Polizei ihre externen Partner zu

gemeinsamen Besprechungen einladen, um die Wissensstände

auszutauschen und bereits bestehende Kooperationen zu festigen. Es

gilt möglicherweise auch neue Partnerschaften zu vereinbaren. Von

besonderer Bedeutung für die Polizei ist die bestehende enge und

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Hansestadt Lübeck und dem

Kreis Ostholstein.



Eine erste Information zu diesem sensiblen Thema erfolgte

anlässlich der Sitzung des Polizeibeirates der Hansestadt Lübeck am

20.06.2017.



LPD Norbert Trabs:" Der öffentliche Raum muss angstfrei genutzt

werden können. Mir ist es sehr wichtig, dass wir bei diesem sensiblen

Thema genau hinschauen und differenziert bewerten! Ich bin sicher,

dass die Lübecker Polizei mit Ihren Partnern hier sehr früh und

wirksam an einem wichtigen Thema arbeitet."









