Polizeidirektion Lübeck _ Mönkhagen / Junge Lübeckerin gefesselt und geknebelt in der Feldmark aufgefunden - Folgemeldung

Avatar_shz von shz.de

14. Oktober 2019, 14:53 Uhr

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion

Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck



In dem Fall der am Samstag (12.10.) gefesselt und geknebelt

aufgefundenen 20-jährigen Studentin aus Lübeck ermitteln

Staatsanwaltschaft und Bezirkskriminalinspektion Lübeck nunmehr wegen

des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und der versuchten

Aussetzung mit Todesfolge.



Nach aktuellem Ermittlungsstand war die Frau nicht nur geknebelt

und an den Händen und Füßen gefesselt, sondern wurde mit dem

Fesselungsmaterial zudem - in dem Knick liegend - an dem dortigen

Geäst festgebunden. Sie hätte sich nach Bewertung der Ermittler weder

selbst befreien, noch hätte sie aufgrund der Knebelung selbst auf

sich aufmerksam machen können. Der von der Straße aus nicht

einsehbare Feldweg wird so gut wie ausschließlich zu

landwirtschaftlichen Zwecken, nicht hingegen von Fußgängern genutzt.

Unter Berücksichtigung der herbstlichen Wetterverhältnisse und ihrer

nur leichten Bekleidung hätte die Geschädigte nach Einschätzung der

Staatsanwaltschaft versterben können, wenn sie nicht durch den

62-jährigen Mann, der zufällig an der Stelle seine Notdurft

verrichten wollte, gefunden worden wäre.



Der Ablauf und der Hintergrund des Tatgeschehens sind weiterhin

unklar und Gegenstand der unter Hochdruck fortgeführten Ermittlungen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell