Polizeidirektion Lübeck / Messerstecherei mit drei verletzten Personen - Fortschreibung

Lübeck (ots) - Am Mittwochnachmittag (12.07.2017) verletzten sich

in einem Linienbus in der Moislinger Allee mehrere Personen

gegenseitig mit Messern.



Auf Antrag der Lübecker Staatsanwaltschaft wurde gegen einen der

Täter wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit

mit gefährlicher Körperverletzung Haftbefehl erlassen. Der

Beschuldigte sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt Lübeck.



