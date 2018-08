Polizeidirektion Lübeck-Lübeck / Bewaffneter Überfall auf Lebensmittelmarkt- Beschuldigter ermittelt

von shz.de

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medienmittteilung der Lübecker

Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck:



Die Mitarbeiter der Filiale eines Discounters in der Lübecker

Ziegelstraße wurden am Montag, dem 09.07.2018 abends, Opfer eines

Überfalles. Der bewaffnete Täter hatte sich offenbar zuvor unbemerkt

einschließen lassen (siehe Gem. Pressemitteilungen Staatsanwaltschaft

Lübeck und Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck vom 10. Juli 2018

sowie 03. August 2018). Fahndungsunterstützend wurde im August ein

Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht.



Bei den Ermittlern gingen diverse, voneinander unabhängige

Hinweise auf einen 38-jährigen Lübecker ein. Dieser konnte aufgrund

eines durch die Lübecker Staatsanwaltschaft erwirkten Haftbefehles

zum Wochenanfang festgenommen werden. In seinem Fahrzeug fanden die

Beamten diverse Beweismittel. Darunter befanden sich eine

Softairwaffe, die einer P 99 ähnelt, mehrere Messer und eine

Sturmhaube. Am gestrigen Dienstag (14.08.) wurde der Lübecker dem

Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl bleibt aufrechterhalten. Der

Vollzug des Haftbefehls ist ausgesetzt worden, da aufgrund

angeordneter Meldeauflagen erwartet wird, dass sich der Beschuldigte

dem weiteren Verfahren nicht entzieht.



