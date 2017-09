Polizeidirektion Lübeck / Kontrolle der Teilnehmer einer Party der Hells Angels

Lübeck (ots) - Am Samstagabend (02.September 2017) kontrollierten

Polizeikräfte der Polizeidirektion Lübeck und der

Bereitschaftspolizei Eutin rund um einen Veranstaltungsort in der

Dänischburger Landstraße die an- und abreisenden Besucher der

Veranstaltung und den Fahrzeugverkehr.



Der Polizei war bekannt, dass sich die Rockergruppierung der

Lübecker Hells Angels und deren Unterstützergruppierungen in einem

Veranstaltungsort zu ihrer "Heaven or Hell" Party treffen würden.



In Schleswig-Holstein wird die "Null-Toleranz-Strategie" gegen die

Bandenmitglieder krimineller Vereinigungen konsequent durchgesetzt.

Es werden keine Rechtsverstöße und Machtdemonstrationen durch

Mitglieder und Sympathisanten der beteiligten Motoradclubs geduldet.



Vor diesem Hintergrund wurden von 20.00 Uhr bis 00:00 Uhr 171

Personen kontrolliert. Es kam zu keinen nennenswerten Störungen. Im

Ergebnis wurde eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen

das Vereinsgesetz gefertigt. Des Weiteren musste eine

Aufenthaltsermittlung durchgeführt werden. Zudem kam es gegen Ende

der Veranstaltung zu einer Gewahrsamnahme zur Störungsbeseitigung.









Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 03.Sep.2017 | 01:03 Uhr