Polizeidirektion Lübeck / Glätteunfälle im Bereich der Polizeidirektion Lübeck

05. Dezember 2018, 12:23 Uhr

Lübeck (ots) - Am Mittwoch, 5. Dezember 2018, kam es im Bereich

der Polizeidirektion Lübeck zwischen 05:00 und 07:30 Uhr zu insgesamt

neun Glätteunfällen. In den meisten Fällen kam es "nur" zu

Blechschäden.



Gegen 05:10 Uhr kam es auf der L 216 zwischen Schönwalde und

Neustadt zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person.

Der Transporter kam im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und

überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen und landete

einige Meter entfernt von der Straße in der Böschung. Die L 216

musste während der Bergungsarbeiten für ca. eine Stunde gesperrt

werden. Der leichtverletzte, 35-jährige Fahrer wurde zur

Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.



In der Kellerseestraße in Eutin kam eine 59-jährige

Ostholsteinerin aufgrund von Straßenglätte gegen 08:00 Uhr mit ihrem

PKW von der Fahrbahn ab und stürzte eine fünf Meter hohe Böschung

hinunter. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen einem

nahegelegenen Krankenhaus zugeführt.



Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrweise den

Witterungsverhältnissen anzupassen und alle Kraftfahrzeuge mit

geeigneter Bereifung auszustatten.









