Polizeidirektion Lübeck / Gern geschehen...

07. September 2018, 13:13 Uhr

Lübeck (ots) - Das 3. Polizeirevier erhielt am gestrigen

Donnerstag (06. September) eine herzliche und dankbare Mail aus

Österreich. Keine alltägliche Post. Was war geschehen?



Am Sonntag, den 29.07.2018, erschien ein älterer Herr auf der

Wache im Meesenring und gab zwei Behindertenausweise ab. Er erklärte,

dass er die beiden Ausweise gegen 12.00 Uhr auf der letzten

Autobahnraststätte aus Richtung Hamburg kommend vor Lübeck gefunden

habe. Da er keine Adresse auf diesen Ausweisen gefunden hatte, wollte

er sie jetzt als Fundsache bei der Polizei abgegeben.



Die Beamten des 3. Polizeirevieres nahmen die Ermittlungen auf. Am

Ende stellte sich heraus, dass die Verlierer der Ausweise aus der

Nähe von Graz in der Steiermark kamen. An das dortige Sozialamt

wurden die Ausweise geschickt, und mit dem Ausgang dieser

Ermittlungen beginnt nun diese Pressemitteilung.



Die Lübecker Polizei bedankt sich bei dem ehrlichen Finder. Und

natürlich freut sich auch die Polizei über derartige Rückmeldungen.









