Polizeidirektion Lübeck / Demonstrationsgeschehen in der Hansestadt Lübeck - Abschlussmeldung

13. Juni 2020, 18:03 Uhr

Lübeck (ots) - Am heutigen Samstag (13.06.2020) fanden in der Hansestadt Lübeck zwei ordnungsgemäß angekündigte Versammlungen statt.



Die für den Zeitraum ab 14:30 Uhr vor dem Holstentor angemeldete "Meditation für Freiheit, Selbstverantwortung und ein friedliches Miteinander" wurde mit insgesamt zehn Teilnehmern durchgeführt. Diese Veranstaltung war um 15.00 Uhr beendet.



Für den Zeitraum von 15:00 bis 18:00 Uhr war ein Aufzug zu dem Thema "BLACK LIVES MATTER" angemeldet. Vonseiten des Anmelders des Aufzuges wurde der Verlauf der Marschstrecke in Absprache mit den Behörden leicht geändert, so dass der Aufzug um 17.00 Uhr auf dem Rathausmarkt eintraf und dort für beendet erklärt wurde. Es haben zunächst 450, in der Spitze 600 Personen teilgenommen, es gab bei beiden Veranstaltungen keine Vorkommnisse.



Durch die Polizeidirektion Lübeck wurden die Versammlungen zur Gewährleistung des störungsfreien Verlaufs begleitet.



