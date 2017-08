Polizeidirektion Lübeck_BAB A1_Beschendorf / Auffahrunfall auf der Autobahn

Lübeck (ots) - Auf der Bundesautobahn A1 kam es am Freitagabend

(04.08.2017) auf Höhe Beschendorf zu einem Zusammenstoß zweier

Fahrzeuge, nachdem der Fahrer eines VW Golf auf einen vor ihm

fahrenden Ford B-Max auffuhr.



Die 47-jährige Fahrerin des Ford aus dem rheinisch-bergischen

Kreis und ihre 42-jährige Beifahrerin befuhren die BAB A1 in Richtung

Fehmarn auf dem rechten Fahrstreifen mit einer Geschwindigkeit von

zirka 120 km/h. Aus bisher noch unbekannter Ursache fuhr der

21-jährige Fahrer eines Volkswagen aus Hamm um 20.22 Uhr von hinten

auf den Ford auf.



Der Ford kam durch den Aufprall nach rechts von der Fahrbahn ab

und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der VW Golf geriet durch die

eingeleitete Vollbremsung ins Schleudern, kam ebenfalls nach rechts

von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.



Alle Personen wurden aufgrund der zum Unfallzeitpunkt gefahrenen

Geschwindigkeit vorsorglich in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.



Die Schäden an den beiden Fahrzeugen werden von den Beamten des

Polizei- Autobahn- und Bezirksrevieres Scharbeutz auf zusammen 50,000

Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, dafür

musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde das unter dem VW

Golf aufgefundene Mobiltelefon des 21-jährigen zum Zwecke des

Auslesens der Daten beschlagnahmt.









