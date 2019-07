Polizeidirektion Lübeck / Achten sie bitte auf ihre Geldbörse

von shz.de

03. Juli 2019, 15:13 Uhr

Lübeck (ots) - Bei verschiedenen Polizeidienststellen in Lübeck

und Ostholstein wurden in den zurück liegenden Tagen und Wochen Fälle

von abhanden gekommenen EC-/ Debitkarten angezeigt.



Dabei wird es den Dieben leider nicht selten ziemlich leicht

gemacht. Eine unbeobachtet im Einkaufswagen liegende Handtasche oder

die während des Badens im See oder im Meer zurückgelassene

Strandtasche sind für geübte Langfinger oft ideale Gelegenheiten, um

schnell an Bargeld oder Kreditkarten zu gelangen.



Es wird daher dringend empfohlen, sein eigenes Verhalten kritisch

zu beobachten und lieber einmal mehr vorsichtig und achtsam zu sein.

Denn ist die Geldbörse bei ihrer Rückkehr nicht mehr auffindbar, ist

der finanzielle Verlust im Vergleich zu den dann folgenden

Telefonaten und Behördengängen oft noch das geringere Übel.



Wenn es ihnen dann doch passiert ist: Scheuen sie bitte nicht den

Weg zur Polizei und erstatten sie Anzeige. Bei der nahegelegenen

Polizeiwache bekommen sie, soweit erforderlich, dann auch die

Ratschläge, was als nächstes getan werden muss.



Wir wünschen ihnen einen unbeschwerten Urlaub.









