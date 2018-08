Polizeidirektion Flensburg - Warnung vor dubiosem Schlüsseldienst - Wucherpreis führt zur Anzeige

von shz.de

31. August 2018, 10:23 Uhr

Polizeidirektion FLensburg (ots) - Dienstagmorgen (28.08.18)

benötigte eine Hauseigentümerin in Friedrichstadt einen

Schlüsseldienst. Im Internet stieß sie auf eine Internetseite eines

Schlüsseldienstes mit einer 0800er Nummer. Es wurde ein Termin um

11.30 Uhr vereinbart. Ein junger Mann erschien dann um 12.15 und

tauschte nach einigem Hin & Her (angeblich handelte es sich bei den

eingebauten Schlössern nicht um Standartgrößen) drei Schlösser aus.

Als er die Rechnung präsentierte, staunte die 58-Jährige

Auftraggeberin nicht schlecht: 5005,14 Euro sollte sie dem jungen

Mann im Auftrag seiner Firma bezahlen. Sein Kartenleser sei angeblich

defekt, deshalb forderte er die Hauseigentümerin auf, die Rechnung

sofort in bar zu bezahlen. Die 58-Jährige gab vor, Geld zu holen und

fuhr mit dem Auto in die Innenstadt. Dort suchte sie Hilfe bei einem

befreundeten Notar. Der junge Mann war ihr mit dem Auto gefolgt.

Letztendlich zahlte die Auftraggeberin die Rechnung nicht und

erstattete Anzeige bei der Kriminalpolizei in Husum.



Tipps Ihrer Polizei:



Oft versuchen Hilfesuchende über Suchmaschinen geeignete Firmen im

Internet zu finden. Die angezeigten Einträge suggerieren dem

Suchenden, dass die Schlüsseldienste vor Ort ansässig seien. Dies ist

erfahrungsgemäß nicht der Fall! Auf Nummer sicher gehen SIe, wenn Sie

einen ortsansässigen Schlüsseldienst beauftragen.



Gehen Sie niemals auf Sofortzahlungen ein! Seriöse Anbieter

stellen eine Rechnung aus, die Sie später überweisen können. Prüfen

Sie die vom Handwerker ausgehädigten Auftragsformulare genau, bevor

Sie eine Unterschrift leisten. Sind Sie unsicher? Ziehen Sie eine

Person Ihres Vertrauens hinzu oder informieren Sie Ihre Polizei!



Verhaltensregeln und Preise finden Sie auch auf der Homepage der

Verbraucherzentrale unter:



https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/wohnen/s

chluesseldienste-so-viel-darf-eine-tueroeffnung-kosten-6687









