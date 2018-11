Polizeidirektion Flensburg/ Schleswig: Vermisste 15-Jährige benötigt dringend ärztliche Hilfe

von shz.de

22. November 2018, 16:23 Uhr

Schleswig (ots) - Seit dem gestrigen Mittwoch (21.11.2018) wird

die 15-jährige Alina T. aus Schleswig vermisst. Alina T. ist

hochschwanger und benötigt dringend ärztliche Hilfe. Am frühen Abend

hat sie das Schleswiger Stadtgebiet mit dem Zug in unbekannte

Richtung verlassen. Wer das Mädchen gesehen hat oder Angaben zum

Aufenthaltsort machen kann wird gebeten sich an die Polizei zu

wenden. Hinweise können jeder Polizeidienststelle oder dem Notruf

(110) mitgeteilt werden.



Die hochschwangere Alina T. ist circa 170 Zentimeter groß und

wiegt circa 60 Kilo. Sie hat lange braune Haare und ist bekleidet mit

einer olivfarbenen Jacke. Zudem trägt sie eine schwarze Jogginghose

und weiße Turnschuhe.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte sich die Vermisste im

Großraum Rendsburg aufhalten.



Um Rundfunkdurchsage wird gebeten.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Julian Plath

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell