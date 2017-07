Polizeidirektion Flensburg - Polizeihunde bestehen jährliche Prüfungen

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Jedes Jahr müssen die Polizeidiensthundeführer(innen) und ihre

Diensthunde mit einer Jahresüberprüfung ihre Einsatzfähigkeit

nachweisen.



Damit wird ein ausgezeichneter Leistungsstand von Polizeihund und

Hundeführer(in) garantiert.



Am vergangenen Freitag (14.07.17) wurden Polizeihunde der

Polizeidirektion Flensburg auf dem Gelände des alten

DRK-Schwesternwohnheimes in Schleswig geprüft.



Neun Hunde wurden in der Unterordnung, im Schutzdienst und in der

Beißkorbarbeit geprüft. Dabei wurden im Schutzdienst das Stöbern, das

Stellen, das Festnehmen und die Fluchtvereitelung eines Täters

überprüft. Die Prüfungen wurden von dem Leiter des Diensthundewesens

Schleswig-Holstein, sowie einem Fachlehrer im Hundewesen abgenommen.



Sowohl die Hundeführer, als auch die Hunde selbst waren super

motiviert und zeigten sich von ihrer besten Seite.



Zum Schluss war die Freude groß, denn alle neun Teams bestanden

mit ausgezeichneten Ergebnissen.



Zwei Zuschauer waren am Freitag besonders interessiert: Cash (acht

Wochen) und Jack (neun Monate). Beide werden, wenn sie groß sind, in

die Pfoten-Stapfen ihrer großen Vorbilder treten!



A und O für einen guten Diensthund ist das Vertrauensverhältnis

zwischen Hund und Hundeführer. Die Hunde sind in der Regel 24 Stunden

am Tag mit ihrem Herrchen oder Frauchen zusammen.



Seit fast 100 Jahren gibt es in Deutschland Diensthunde. Trotz

modernster Technik ist auch heute das Gespür des Hundes gefragt.



In der Hundestaffel der Polizeidirektion Flensburg versehen

derzeit 14 Diensthunde ihren Dienst. Vorwiegend werden deutsche und

belgische Schäferhunde eingesetzt. Diese Hunde zeichnen sich vor

allem wegen ihres ausgeprägten Spieltriebes, sowie ihrer physischen

Beschaffenheit aus. Ferner besitzen diese Rassen einen

überdurchschnittlichen Beute- und Wehrtrieb. Dies ist insbesondere

dann wichtig, wenn die Hunde in Einsatzsituationen Täter vor Ort

stellen und so die Beamten bei der Festnahme unterstützen.



Jeder Diensthundeführer muss mit seinem Diensthund beim

Diensthundewesen der Landespolizei Schleswig-Holstein in Eutin einen

Grundlehrgang über insgesamt 10 Wochen absolvieren. Zu

Lehrgangsbeginn sollte der Hund mindestens 18 Monate alt sein und

schon eine gute Bindung zu dem Hundeführer haben.



Zeigt der Diensthund nach der Grundausbildung einen besonders

ausgeprägten Spieltrieb, besteht die Möglichkeit zu einer weiteren

Ausbildung zum Spezialhund. Diese sogenannten Spezialhunde werden

u.a. zur Suche von Personen, Brandmitteln, Drogen, Geld,

Sprengstoffen, Blut und Leichen eingesetzt.



Aber nicht nur als Spürnasen sind unsere vierbeinigen Kollegen

gefragt. Bei Fußballspielen, Großveranstaltungen und Demonstrationen

leisten Schutzhunde einen wichtigen Beitrag zum Gelingen des

polizeilichen Einsatzerfolges.



Unsere Diensthunde sind deshalb ein unverzichtbares Einsatzmittel!



Nachtdienste, Schutzdienste und die vielen Einsätze bei

Großveranstaltungen (Fußballspiele und Demonstrationen) belasten

einen Hund natürlich auch und deshalb geht ein Diensthund nach ca.

sieben Jahren Dienstzeit in den verdienten Ruhestand. Diesen

verbringt er bis zu seinem Lebensende bei seinem Hundeführer.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 18.Jul.2017 | 10:33 Uhr