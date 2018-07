Polizeidirektion Flensburg - Elf Rehunfälle in 22 Stunden

von shz.de

10. Juli 2018, 10:23 Uhr

Polizeidirektion FLensburg (ots) - Aus der Leitstellenlage von

gestern (09.07.18) auf heute für den Bereich der Polizeidirektion

Flensburg ging hervor, dass innerhalb von 22 Stunden elf Rehunfälle

gemeldet wurden. In allen Fällen kam es zu einem Zusammenstoß mit

einem Kraftfahrzeug. Die Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise

unverletzt. Zu den entstandenen Sachschäden an den Fahrzeugen können

derzeit keine abschließenden Angaben gemacht werden. Sechs der

angefahrenen Rehe verendeten an der Unfallstelle, fünf flüchteten

verletzt. Die meisten Unfälle ereigneten sich in der Dunkelheit, bzw.

Dämmerung.



Tipps Ihrer Polizei zur Verringerung des Risikos eines

Wildunfalls:



Rechnen Sie außerhalb geschlossener Ortschaften immer mit

Wildtieren. Hirsche und Rehe sind dämmerungsaktiv, können aber vor

allem jetzt, in der Erntezeit, auch tagsüber plötzlich auftauchen.

Wildschweine sind gerne nachts unterwegs.



Fahren Sie vorsichtig und seien Sie jederzeit bremsbereit. Wählen

Sie ihre Geschwindigkeit so, dass Sie auch in Kurven jederzeit

kontrolliert bremsen können, ohne dabei die Kontrolle über Ihr

Fahrzeug zu verlieren.



Abblenden und bremsen bei Wildwechsel! Kontrolliert abbremsen und

gegebenenfalls hupen, wenn Wild auf der Straße steht. Achten Sie

dabei auf den nachfolgenden Verkehr. Halten Sie notfalls an. Ein

Wildtier ist in seinem Verhalten unberechenbar. Es kann flüchten,

plötzlich stehen bleiben und auch umdrehen und zurückkommen. Wo ein

Tier zu sehen ist, gibt es weitere! Besser kontrolliert

Zusammenstoßen, als unkontrolliert Ausweichen! Riskante

Ausweichmanöver gefährden den Gegenverkehr und Sie selbst.



Achten Sie bitte auf die Warnschilder. Aufgrund von Auswertungen

werden diese vor allem an Strecken aufgestellt, wo es besonders

häufig zu einem Wildwechsel kommt.



Die Augen der Tiere reflektieren das Licht! Fahren Sie deshalb,

wenn möglich mit Fernlicht, um das Wild rechtzeitig zu erkennen!

Deshalb : Fuß vom Gas, wenn Sie durch Waldstücke oder entlang von

Wäldern oder Feldern fahren!



Kommt es zu einem Unfall, ist die Unfallstelle abzusichern und die

Polizei zu verständigen! Diese informiert den zuständigen

Jagdpächter. Auf keinen Fall sollten Sie ein Tier nach einem Unfall

einladen und mitnehmen. Damit würde man sich wegen Jagdwilderei

strafbar machen.



Und noch ein Tipp: Besuchen Sie ein Fahrsicherheitstraining. Diese

werden regelmäßig von der Verkehrswacht und den bekannten

Automobilclubs angeboten. Hier lernen Sie mit dem eigenen Fahrzeug

professionelle Brems- und Ausweichmanöver. Wiederholen Sie regelmäßig

dieses Angebot. Dann haben Sie eine reelle Chance, bei Gefahr das

Richtige zu tun, um das Risiko eines Unfalls auf ein Minimum zu

reduzieren.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell