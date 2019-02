Polizeidirektion Flensburg - Dreimonatiges Streifenkonzept - Auf der Jagd nach Alkohol- und Drogenkonsumenten im Straßenverkehr

von shz.de

06. Februar 2019, 08:53 Uhr

Flensburg, Kreis Schleswig-Flensburg (ots) - Alkohol- und

drogenbeeinflusste Fahrzeugführer stellen nach wie vor ein sehr hohes

Gefährdungspotential für die Allgemeinheit dar. Ein Schwerpunkt der

polizeilichen Sicherheitsarbeit liegt deshalb auf der Überprüfung der

Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Zusätzlich zu den Überwachungsmaßnahmen die täglich, auch bei

großangelegten Kontrollen, stattfinden, wird der Fachdienst Schleswig

des Polizei-Autobahn und Bezirksrevieres Nord in den Monaten Februar,

März und April eine Sonderstreife einsetzen, die durch mobile und

stationäre Kontrollen im Kreisgebiet Schleswig-Flensburg und dem

Stadtgebiet Flensburg den Fokus auf ADM-Delikte (Alkohol, Drogen und

Medikamente) legt. Der Fachdienst Schleswig strebt durch dieses

Sonderstreifenkonzept an, die Zahl der schweren Verkehrsunfälle unter

ADM-Einfluss zu reduzieren und damit die Verkehrssicherheit auf

unseren Straßen zu erhöhen.



Und tatsächlich: Bereits nach nur vier Tagen konnten ein

Fahrzeugführer mit mehr als 1,9 Promille, sowie zwei Fahrzeugführer

unter Drogeneinfluss durch diese Sonderstreife aus dem Verkehr

gezogen werden. Außerdem wurden fünf Fahrzeugführer, davon vier

PKW-Fahrer und ein Kleinkraftradfahrer, festgestellt, die ohne

Führerschein am Straßenverkehr teilnahmen.









