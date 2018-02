von shz.de

28. Februar 2018, 13:13 Uhr

Polizeidirektion Flensburg (ots) - Polizeidirektion Flensburg -

Der Winter ist noch nicht vorbei! Unfälle und Verkehrsbehinderungen

durch Schnee und Eisglätte



Aufgrund von einsetzendem Schneefall und teils glatten Straßen

ereigneten sich im Zeitraum von Dienstagnachmittag (27.02.18), 16

Uhr, bis Mittwochmittag (28.02.18), 12 Uhr, 53 Verkehrsunfälle in

unseren Kreisen. Der Kreis Nordfriesland war im Bereich der B200 bei

Haselund besonders betroffen, da es dort zusätzlich zu starken

Verkehrsbehinderungen aufgrund liegengebliebener LKW kam. Aber auch

im Kreis Schleswig-Flensburg mussten einige Verkehrsteilnehmer die

Hilfe der Polizei in Anspruch nehmen, weil sie aufgrund von Glätte

von der Fahrbahn abkamen. Im Stadtgebiet Flensburg ereigneten sich

neun Glätteunfälle. Zum Glück blieb es zumeist bei Blechschäden. Bei

den insgesamt 53 Unfällen wurden acht Personen leicht verletzt.



Da auch in den kommenden Tagen mit weiterhin winterlichen

Straßenverhältnissen zu rechnen ist, gibt die Polizei folgende Tipps

für eine sichere Fahrt:



-Bei Eis- und Schneeglätte schreibt die Straßenverkehrsordnung

entsprechende Bereifung vor: Reifen mit dem Alpine-Symbol

(Bergpiktogramm mit Schneeflocke). Ganzjahresreifen mit der

M+S-Kennzeichnung dürfen im Rahmen einer Übergangsregelung bis 2024

genutzt werden. Bitte bedenken Sie: Winterreifen sorgen für einen

kürzeren Bremsweg. Dieser kann unter Umständen lebensrettend sein!



-Befreien Sie nicht nur Ihre Scheiben komplett von Eis und Schnee,

sondern fegen Sie auch den Schnee von Ihrem Autodach und der

Motorhaube, damit dieser Ihnen und anderen Verkehrsteilnehmern

während der Fahrt nicht die Sicht nimmt.



-Wichtig ist eine defensive Fahrweise. Da sich der Bremsweg auf

glatten Straßen erheblich verlängert, sollte die Geschwindigkeit

verringert und ein größerer Sicherheitsabstand zum vorrausfahrenden

Fahrzeug eingehalten werden.



-Vor allem aber: Nehmen Sie sich mehr Zeit! Wer rechtzeitig

losfährt, gerät nicht in Hektik und kommt entspannter und sicher an

sein Ziel.



Die Polizei wünscht Ihnen eine gute und sichere Fahrt!









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell