Polizeibilanz "Rendsburger Herbst" 2019

Avatar_shz von shz.de

01. September 2019, 13:03 Uhr

Rendsburg (ots) - Das Stadtfest "Rendsburger Herbst" verlief für

die Polizei im Jahre 2019 ohne größere Einsatzlagen.



Die Präsenz war verstärkt worden; zudem bildete man gemeinsam mit

Ordnungsamt und Streetworkern Jugendschutzstreifen, um insbesondere

missbräuchlichem Alkoholkonsum entgegen zu wirken.



Auch zu den üblichen Hauptzeiten am Freitag- und Samstagabend

(30./31.08.19) hatten es die eingesetzten Beamten nahezu

ausschließlich mit friedlich feiernden Gästen zu tun.



Es kam lediglich zu einigen wenigen Auseinandersetzungen, und

einer geringen Anzahl Störenfriede musste ein Platzverweis erteilt

werden.



Trotzdem endete das Fest für zwei Männer nach wiederholt

aggressivem Auftreten in einer Gewahrsamszelle des Rendsburger

Polizeireviers.



Alle anderen erfreuten sich weiterhin an der guten Stimmung und

genossen das Wetter.



Thorben Strauch









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell