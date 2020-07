Polizei sucht Zeugen nach erneuter Einbruchserie in Ratzeburg

Avatar_shz von shz.de

17. Juli 2020, 10:23 Uhr

Ratzeburg (ots) - 17. Juli 2020 - Kreis Herzogtum-Lauenburg - 16.07.2020 - Ratzeburg



In der Nacht vom 15. Juli 2020 auf den 16. Juli 2020 kam es in Ratzeburg zu zwei versuchten und einem vollendeten Einbruch in Einfamilienhäuser.



Zwischen 23:00 Uhr am Mittwoch und 02:30 Uhr am Donnerstag versuchten unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser in der Breslauer Straße in Ratzeburg einzubrechen. Während die Täter an der Eingangstür eines der Häuser scheiterten, schafften sie es, in das Nachbarhaus gewaltsam einzudringen. Das selten genutzte Haus wurde offenbar erfolglos nach Wertgegenständen durchsucht. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass etwas entwendet wurde.



Im selben Zeitraum kam es zu einer vollendeten Tat in einem weiteren, benachbarten Einfamilienhaus. Dort konnten die Täter persönliche Dokumente und eine geringe Menge Bargeld erbeuten.



Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird für wahrscheinlich erachtet. Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen: Wer kann Hinweise zu den Taten geben? Wer hat in der Tatnacht verdächtige Vorkommnisse oder Personen beobachtet?



Hinweise bitte an: Kriminalpolizeistelle Ratzeburg 04541/809-0



