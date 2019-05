Polizei Flensburg: eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit am Dienstag

von shz.de

27. Mai 2019, 14:53 Uhr

Flensburg (ots) - Am Dienstag, 28.05.19, findet bei der Polizei in

Flensburg die Umstellung auf FlexPort-Telefonie statt. Aufgrund der

dazu notwendigen Arbeiten werden in der Zeit von 10:00 - ca. 10:30

Uhr einige Dienststellen im Stadtgebiet nicht erreichbar sein. Im

Anschluss daran kann es bis ca. 16:00 Uhr zu weiteren Einschränkungen

kommen. Das betrifft alle Telefonnummern des Netzverbundes 0461 -

484-0.



Dazu gehören die Vermittlung, das 1. und das 2. Polizeirevier, die

Bezirkskriminalinspektion, die Polizeistationen Nord und

Mürwik-Fruerlund, die Wasserschutzpolizei sowie die Polizeidirektion.



Der Notruf 110 ist davon nicht betroffen.



Hinweis für Medienvertreter: Die Pressestelle ist für

Medienanfragen unter der Mobilnummer 0160 - 4748373 erreichbar.









