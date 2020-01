Polizei erbittet Hinweise nach einem Wohnungseinbruch am Freitag

Avatar_shz von shz.de

13. Januar 2020, 12:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - 13. Januar 2020 | Kreis Stormarn - 10.01.2020 Oststeinbek



Am 10.01.2020, kam es in Oststeinbek, Ziegeleiweg zu einem Wohnungseinbruch.



Kurz vor 19:10 Uhr bemerkte ein Zeuge ein offenstehendes Fenster an einem

Einfamilienhaus und nahm zudem eine männliche Person an der Terrassentür des

Gebäudes wahr.



Durch die informierten Polizeibeamten wurden umgehende Fahndungsmaßnahme

eingeleitet. Die polizeiliche Suche nach dem/den Täter/n blieb jedoch erfolglos.



Nach derzeitigen Erkenntnissen gelang der/die Täter über die gewaltsam geöffnete

Terrassentür in das Einfamilienhaus und durchsuchten sämtliche Räume in allen

Etagen. Der/die Täter erbeuteten Schmuck von noch unbekanntem Wert sowie einen

mittleren vierstelligen Bargeldbetrag.



Angaben zur entstanden Sachschadenshöhe können noch nicht gemacht werden.



Eine detaillierte Personenbeschreibung war dem Zeugen leider nicht möglich. Wer

Hinweise auf Personen geben kann oder wer ansonsten verdächtige Wahrnehmungen

gemacht hat, sollte sich mit der Kriminalpolizei Reinbek unter 040/727707-0 in

Verbindung setzen.



