Pole ohne Führerschein aber mit Messer kontrolliert

von shz.de

25. Juni 2018, 11:43 Uhr

Flensburg (ots) - Freitagabend gegen 20.30 Uhr kontrollierte eine

Streife der Bundespolizei am Flensburger Bahnhof einen Citroën mit

polnischen Kennzeichen. Der Fahrer wies sich mit polnischen

Dokumenten aus. Auf Verlangen konnte der 24-Jährige jedoch keinen

Führerschein vorlegen. Er gab an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.



In der Hosentasche fanden die Bundespolizisten noch ein

Einhandmesser. Dieses stellten die Beamten sicher.



Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter Drogeneinfluß

gefahren war, wurde eine Streife des 1. Polizeireviers hinzugezogen.

Ein Drogenschnelltest verlief positiv.



Der 24-jährige Pole muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis,

Fahren unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Waffengesetz

verantworten.









Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell