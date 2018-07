Pohnsdorf: Schwerer Verkehrsunfall bei Pohnsdorf

von shz.de

20. Juli 2018, 14:13 Uhr

Pohnsdorf (ots) - In den Morgenstunden des 20. Juli, gegen 06:05

Uhr, befuhr ein 59-jähriger Transportfahrer die L 49 aus Richtung

Preetz kommend in Richtung Honigsee. In einer Rechtskurve, kurz

hinter der Ortschaft Pohnsdorf, geriet er aus bislang ungeklärter

Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem

entgegenkommenden LKW.



Der Transporterfahrer wurde durch die Kollision in seinem Fahrzeug

eingeklemmt und musste durch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr

befreit werden. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag

der 59-Jährige am Unfallort seinen Verletzungen.



Der 51-jährige Fahrer des LKW wurde bei dem Unfall ebenfalls

verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein umliegendes

Krankenhaus.



Die L 49 musste während der Unfallaufnahme durch die Beamten der

Polizeistation Preetz für rund fünf Stunden voll gesperrt werden.



Durch die Staatsanwaltschaft Kiel wurden die Hinzuziehung eines

Unfall-Sachverständigen sowie die Beschlagnahme der Unfallfahrzeuge

angeordnet.



Neben den Freiwilligen Feuerwehren Pohnsdorf, Honigsee und Preetz

waren auch mehrere Kräfte des Rettungsdienstes und ein

Rettungshubschrauber im Einsatz.



Die Unfallstelle konnte gegen 11:30 Uhr für den Verkehr wieder

freigegeben werden.



Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache in

enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kiel aufgenommen.



