Pohnsdorf: Polizei sucht Unfallzeugen

22. Januar 2020, 14:52 Uhr

Pohnsdorf (ots) - Montagmorgen ist es zwischen Preetz und Pohnsdorf zu einem

Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Der Sachschaden ist

hoch, die Unfallursache unklar. Verletzt wurde niemand. Die Preetzer Polizei

sucht nach Unfallzeugen.



Der Unfall ereignete sich gegen 09 Uhr auf der L49 (Preetzer Landstraße), als

ein in Richtung Preetz fahrender Kleintransporter mit einem entgegenkommenden

Audi zusammenstieß. Der 47-jährige Fahrer des Transporters und die 48 Jahre alte

Frau am Steuer des Audi blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein

geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 40.000 Euro.



Die Unfallursache ist derzeit noch ungeklärt, auch deshalb, weil sich die

Angaben der Beteiligten unterscheiden. Daher sind die Beamten der Polizeistation

Preetz auf Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, angewiesen.

Diese Hinweise nehmen sie unter der Rufnummer 04342 / 10 770 entgegen.



Matthias Arends



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/4499441

OTS: Polizeidirektion Kiel



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell