Pohnsdorf: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Pohnsdorf (ots) - Am Sonntag, den 17. September, kam gegen 15:10

Uhr ein 28-jähriger Motorradfahrer aus bislang unbekannter Ursache

einen Kilometer hinter dem Ortsausgang Preetz in Fahrtrichtung

Pohnsdorf von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei

lebensgefährlich.



Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik

Kiel geflogen. Die Straße war kurzzeitig gesperrt. Die Polizei hat

die Ermittlungen aufgenommen.



Oliver Pohl









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 18.Sep.2017 | 12:03 Uhr