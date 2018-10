Plön: Kripo sucht nach versuchtem Handtaschenraub Zeugen

von shz.de

10. Oktober 2018, 09:23 Uhr

Plön (ots) - Dienstagfrüh, 09.10.2018, überfiel gegen 6 Uhr ein

bislang unbekannter Täter eine Frau und versuchte die Handtasche zu

erbeuten. Nachdem sich das Opfer erfolgreich wehrte, ergriff der

Täter die Flucht. Die Polizei sucht nach Zeugen.



Die Plönerin befand sich morgens in der Ulmenstraße, als ein

unbekannter Mann versuchte ihre Handtasche zu entreißen. Die

55-Jährige wehrte sich vehement, so dass der Täter nach einer

körperlichen Auseinandersetzung die Flucht ohne Handtasche ergriff.

Der kräftige, ca. 185 cm große und mit dunkler Kapuzenjacke

bekleidete Mann sei Richtung Memeler Straße gelaufen. Das Alter werde

auf Mitte 30 geschätzt.



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise werden

unter der Telefonnummer 04522-5005201 entgegengenommen.



