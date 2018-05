Plön: Info-Tafel auf Prinzeninsel beschädigt - Zeugen gesucht

von shz.de

17. Mai 2018, 14:03 Uhr

Plön (ots) - Zwischen dem den 10. Mai und dem 14. Mai kam es

leider zu der Beschädigung einer hochwertigen Info-Tafel auf der

Prinzeninsel in Plön. Der Sachschaden wird auf 1200,- Euro geschätzt.

Unbekannte haben die Tafel aus der Halterung heraus gebrochen. Der

dortige Apfelgarten mit einem Pavillon wird durch Spenden und einen

Verein unterhalten. Er ist in der Region äußerst beliebt. Auch

Schulklassen und Kindergärten werden dort unterrichtet. Die Plöner

Polizei sucht nun Zeugen für diese Sachbeschädigung. Diese können

sich unter 04522/5005142 bei den Ermittlern melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell