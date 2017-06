Plön: Geldautomat geöffnet - Polizei sucht Zeugen

Plön (ots) - Heute früh informierte um 02:52 Uhr ein

Sicherheitsdienst das Plöner Polizeirevier über einen von einer

Plöner Bank ausgelösten Einbruchalarm.



In den Räumen der Bank, die sich am Markt in Plön befindet,

stellten die Beamten dann fest, dass ein Geldautomat mit

verschiedenen Werkzeugen geöffnet worden war. Der oder die Täter

erbeutete(n) Bargeld in unbekannter Höhe.



Die Plöner Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. Wer Hinweise zu

dieser Straftat geben kann, meldet sich bitte unter 04522-5005 140

bei der Polizei.



Oliver Pohl









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

