Plön: Feuer in der Nikolaikirche. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

03. Februar 2020, 12:03 Uhr

Plön (ots) - Freitagnachmittag, 31.01.2020, kam es in der Nikolaikirche in Plön

zu einem Feuer, bei dem das Bücherkabinett und Teile des Gebäudes beschädigt

wurden. Nur durch das beherzte Eingreifen eines Urlaubers aus

Nordrhein-Westfalen konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Kriminalpolizei

aus Plön geht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus und sucht Zeugen. Bereits

am Donnerstagvormittag hatten unbekannte Täter versucht, das Bücherkabinett in

Brand zu setzen. Zeugen hatten in beiden Fällen zu den Brandausbruchszeiten zwei

Kinder von der Kirche flüchten sehen.



Gegen 16:00 Uhr bemerkte ein 30-jähriger Urlauber aus Nordrhein-Westfalen ein

Feuer im Bücherkabinett der Nikolaikirche. Der Mann, der in seiner Heimat

Mitglied der freiwilligen Feuerwehr ist, rannte in ein benachbartes Geschäft,

holte sich von dort einen Feuerlöscher und begann, das Feuer zu bekämpfen. Kurze

Zeit später traf auch die Feuerwehr ein, der es nach kurzer Zeit gelang, dass

Feuer endgültig zu löschen.



Das beherzte Eingreifen des 30-Jährigen verhinderte vermutlich Schlimmeres. Der

Dach- und der Kirchenstuhl blieben durch das Handeln des Mannes unbeschädigt.



Schon am Donnerstagvormittag, gegen 11:30 Uhr, hatte der Küster der

Nikolaikirche im Bereich des Bücherkabinetts ein Feuer festgestellt, welches er

allerdings mit einfachen Mitteln löschen konnte.



In beiden Fällen haben Zeugen zwei Kinder im Alter von ca. 10 bis 11 Jahren

beobachtet, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs von der Kirche entfernten.

Nach jetzigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass die Kinder in beiden

Fällen brennende Kerzen an das Bücherkabinett gestellt haben.



Die Schadenshöhe liegt bei ca. 5000,- EUR. Die Kirche ist zurzeit nur

eingeschränkt geöffnet.



Die Kriminalpolizei in Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer Hinweise zu dem Feuer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer

04522-5005 201 zu melden.



