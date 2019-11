Plön: Einbruchschutzveranstaltung der Polizei

Avatar_shz von shz.de

27. November 2019, 08:03 Uhr

Plön (ots) - Beamte des Sachgebiets Prävention der Polizeidirektion Kiel

informieren am Freitag (29.11.) interessierte Bürger auf dem Plöner Wochenmarkt

zu allen Themen rund um den Einbruchschutz. Die Polizisten sind im Zeitraum von

08 Uhr bis 12:30 Uhr in Höhe der Apotheke mit einem eigenen Stand vertreten und

stehen für Fragen zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Weitere Einbruchschutzveranstaltungen in Kiel und im Kreis Plön sind in

Vorbereitung. Sobald genaue Daten feststehen, informieren wir rechtzeitig.



Matthias Arends



Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



