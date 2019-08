Plön: Baum legte Bahnverkehr lahm / Jugendliche im Gleis

von shz.de

Kiel (ots) - Erst war die Bahnstrecke Lübeck-Kiel für eine Stunde

gesperrt, Abends waren auch noch Jugendliche im Gleis.



Donnerstagabend, 08.08.2019, kurz nach 18.00 Uhr, erhielt die

Bundespolizei die Information, dass ein Regionalexpress auf der Fahrt

von Kiel nach Lübeck in Plön gegen einen im Gleisbereich liegenden

Baum gefahren sei. Fahrgäste seien nicht verletzt, der Zug

fahrbereit. Die Bundespolizei veranlasste sofort die Sperrung der

Strecke, es kam zu zahlreichen Verspätungen. Vor Ort trafen Feuerwehr

sowie Streifen von Landes- und Bundespolizei ein. Die Feuerwehr

zersägte den Baum, der wohl durch den Starkregen den Halt verloren

hatte. Nach einer guten Dreiviertelstunde war das Hindernis

beseitigt, die Strecke konnte freigegeben werden und der

Regionalexpress konnte seine Reise fortsetzen.



Gut 3 Stunden später, gegen 23.30 Uhr war ein Bundespolizist

gerade auf dem Heimweg in Plön unterwegs. Höhe Bahnübergang

Ascheberger Str. sah er zwei Jugendliche, die sich im Gleisbereich

aufhielten. Der Beamte versetzte sich sofort "in den Dienst", wies

die beiden Jugendlichen an, sich sofort aus den Gleisen zu entfernen

und informierte telefonisch die Leitstelle in Kiel. Er zitierte die

beiden Jungen, 15 bzw. 16 Jahre alt zu sich, fragte wo sie wohnen und

was sie im Gleisbereich - noch dazu um diese Uhrzeit - zu suchen

hätten. Die Beiden gaben an, von dem in der Nähe liegenden

Campingplatz zu kommen. Sie erhielten von dem Bundespolizisten eine

gehörige Standpauke hinsichtlich der Gefahren an Bahnanlagen und

wurden nochmals eindringlich belehrt. Anschließend entließ er die

Beiden und beobachtete noch, dass sie mit "bedröppelten Gesichtern"

und hängenden Schultern Richtung Campingplatz trotteten.









