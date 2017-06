Plön: 386 Fahrzeuge bei Verkehrskontrolle in Plön kontrolliert

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Plön (ots) -



Am Dienstag, 06. Juni 2017, führte das Polizeirevier Plön im

Rahmen der europaweiten TISPOL-Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt

Alkohol-, Drogen- und Medikamenteneinfluss im Straßenverkehr eine

Verkehrskontrolle durch. 35 Polizeibeamte, davon neun Auszubildende,

kontrollierten 386 Pkw und Lkw. Bei einem Verkehrsteilnehmer bestand

der Verdacht der Einnahme von Betäubungsmitteln.



An der B 76 richteten die Beamten in der Zeit von 12:30 Uhr bis

19:00 Uhr auf den Parkplätzen Fegetasche und Kleinmeinsdorf zwei

Kontrollstellen für beide Fahrtrichtungen ein. Sie überprüften die

Verkehrstüchtigkeit von 386 Fahrzeugführern und die

Verkehrstauglichkeit ihrer Fahrzeuge.



Bei einem Verkehrsteilnehmer gab es Hinweise, dass dieser vor

Fahrtantritt Betäubungsmittel zu sich genommen hatte. Eine

Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme von 1,2 g Marihuana, die der

Pkw-Fahrer bei sich trug, waren die Folge.



Ein kontrolliertes Fahrzeug wies so erhebliche Mängel auf, dass

dem Fahrzeugführer noch vor Ort die Weiterfahrt untersagt wurde.



Insgesamt fertigten die Polizeibeamten fünf Strafanzeigen, 20

Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 15 Kontrollberichte. Die Kontrolle

wurde von vielen Fahrzeugführern als sehr positiv bewertet.



Anmerkung: TISPOL ist die Abkürzung für "Traffic Information

System Police". Es handelt sich um einen Zusammenschluss von

Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union mit Sitz

in London, mit dem Ziel, u. a. die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu

senken.



