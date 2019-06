Pkw überschlägt sich

von shz.de

17. Juni 2019, 10:53 Uhr

Ratzeburg (ots) - 17. Juni 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg -

16.06.2019 - BAB 24 / Aumühle



Am 16.06.2019, gegen 21:50 Uhr, kam es auf der BAB 24

Fahrtrichtung Berlin, in Höhe Aumühle zu einem Verkehrsunfall, bei

dem eine Person schwer verletzt wurde.



Ein 63-jähriger Mann aus Hamburg befuhr mit seinem Mercedes Benz

die BAB 24 in Richtung Berlin. Nach ersten Erkenntnissen kam der

Hamburger bei Starkregen nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich

mehrfach und überschlägt sich. Der Mercedes kommt entgegengesetzt der

Fahrtrichtung rechts neben der Autobahn zum Stillstand. Der

Fahrzeugführer musste von den Rettungskräften der Feuerwehren Ohe,

Witzhave und Reinbek aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde

schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.



Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 65.000,- Euro.



Für die Unfallaufnahme und die Rettungsmaßnahmen musste die

Fahrtrichtung Berlin für ca. 90 Minuten voll gesperrt werden.









