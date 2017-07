Pkw rammt Steinmauer

Ratzeburg (ots) - 21502 Geesthacht Am 03.07.2017, gegen 12:35 Uhr,

kam es im Verlauf der Bundesstraße 5 aus Lauenburg kommend zu einem

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.



Ein 40 Jahre alter Mann aus Geesthacht befuhr mit einem Pkw Audi

die Bundesstraße in Richtung Geesthacht. In Höhe der Tankstelle

steuerte er nach links über die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der

dortigen Steinmauer. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die Beamten

Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert

von 2,11 Promille. Beim Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe

entnommen und sein Führerschein sichergestellt.



Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 3000,00 Euro.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

Rena Bretsch

- Stabsstelle / Presse -

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 04.Jul.2017 | 13:04 Uhr