PKW kollidiert mit LKW auf der Fördestraße

20. Februar 2020, 08:13 Uhr

20. Februar 2020, 08:13 Uhr

Kiel (ots) - Heute Morgen um 07:00 Uhr gingen gleich mehrere Anrufe über einen

Verkehrsunfall in der Fördestraße auf Höhe der Ottomar-Enking-Straße mit zwei

beteiligten Fahrzeugen ein. Eine Person soll im Auto festklemmen, dieses soll

auch qualmen. Die Nordwache, die Hauptwache und die Freiwillige Feuerwehr

Kiel-Schilksee kamen kurze Zeit später an die Einsatzstelle und fanden einen

Verkehrsunfall mit einem LKW und einem PKW vor. Der LKW-Fahrer war nur leicht

verletzt, während der Fahrer des PKW unter rettungsdienstlicher Betreuung von

der Feuerwehr patientenorientiert befreit wurde. Beide Verletzten wurden

vorsorglich in Kieler Krankenhäuser gebracht. Insgesamt waren 42 Einsatzkräfte

der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort. Der Einsatz konnte nach einer

Stunde beendet werden.



