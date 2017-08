PKW fängt an einer Zapfsäule Feuer

Wedel (ots) - Am Samstag, den 05.08., ist in Wedel ein PKW nach

einem Tankvorgang an einer Zapfsäule in Brand geraten.



Um 11:05 Uhr alarmierten Mitarbeiter einer Tankstelle in der

Rissener Straße Polizei und Feuerwehr, nachdem ein PKW auf dem

Tankstellengelände Feuer gefangen hatte. Aufmerksame Mitarbeiter

hatten die Brandentstehung früh erkannt und zunächst mit

Feuerlöschern bekämpft. Wegen zunehmender Rauch- und Flammenbildung

mussten sie die Versuche jedoch abbrechen. Zusätzliche Brisanz

entstand durch den gerade betankten Erdgastank des Fahrzeugs.



Die Feuerwehr Wedel konnte den Brand löschen, ohne, dass an den

Tankstelleneinrichtungen Schäden entstanden. Der PKW brannte jedoch

im Motorraum vollständig aus. Es entstand Totalschaden. Personen

verletzten sich nicht.



Nach den Schilderungen des Fahrzeughalters und Zeugen ist von

einem technischen Defekt am Fahrzeug auszugehen. Der Tankvorgang war

bereits abgeschlossen, und der Fahrer wollte nach dem Bezahlen

bereits wieder mit seinem PKW losfahren, als andere Personen ihn auf

die Brandentstehung aufmerksam machten.



Aufgrund des zunächst unklaren Gefährdungspotenzials, der

zeitweise starken Rauchentwicklung und der erforderlichen Arbeiten

der Feuerwehr sperrte die Polizei die Rissener Straße/B431 zwischen

den Straßen Voßhagen und Rudolf-Breitscheid-Straße für etwa 40

Minuten.



Über die Wiederaufnahme des Tankstellenbetriebs muss nun ein

Sachverständiger der Firma entscheiden, insbesondere, da der

Ölabscheider des Tankstellengeländes durch den Löschschaum stark

beeinträchtigt wird.









