von shz.de

30. Januar 2019, 14:33 Uhr

Ratzeburg (ots) - 30. Januar 2019 | Kreis Stormarn - 30.01.2019

Bad Oldesloe



Am 30.01.2019, gegen 02:15 Uhr, kam es im Gretje-Dwenger-Weg zum

Feuer an einem Pkw.



Anwohner wurden durch "knackende" Geräusche auf das Feuer

aufmerksam und verständigte daraufhin über Notruf die Feuerwehr und

Polizei.



Bei dem betroffenen Pkw handelt es sich um einen schwarzen BMW

650i. Das Fahrzeug brannte im Frontbereich, die Frontscheibe sowie

Teile der Karosserie wurden beschädigt. Zur Höhe des entstandenen

Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.



Nach bisherigem Erkenntnisstand dürfte es sich um vorsätzliche

Brandstiftung gehandelt haben. Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe

hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zum PKW-Brand machen? Wem sind,

um die Tatzeit herum, im Bereich des Gretje-Dwenger-Weges verdächtige

Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die

Kriminalpolizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/501-0.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell