Pkw angefahren - Zeugen gesucht

17. Mai 2018, 14:03 Uhr

Ratzeburg (ots) - 17. Mai 2018 / Kreis Stormarn - 15.05.2018 - Bad

Oldesloe



Am Dienstag den 15.05.2018, zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr,

wurde in der Schützenstraße Höhe Hausnummer 11-13, auf dem dortigen

Parkstreifen, ein Pkw angefahren. Offenbar wurde ein dunkelblauer

Fiat Punto, welcher dort vorwärts eingeparkt stand, durch ein

Fahrzeug angefahren. Dies ergibt sich aus den Unfallspuren, der Fiat

ist hinten links beschädigt. Aufgrund der Spurenlage konnten jedoch

keine weiteren Ermittlungsansätze erlangt werden. Ein

Unfallverursacher war vor Ort jedoch nicht anzutreffen. Gemeldet

hatte sich auch niemand.



Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom

Unfallort und sucht in diesem Zusammenhang nun Zeugen?



Wer hat den Unfall beobachtet oder kann möglicherweise sonst

Angaben zum flüchtigen Verursacher machen?



Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier in Bad Oldesloe unter

04531 / 501-555.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Rena Bretsch

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell