Pizza erreichte nicht den Empfänger

23. Januar 2020, 13:52 Uhr

Ratzeburg (ots) - 23. Januar 2020 | Kreis Stormarn - 07.01.2020 Großhansdorf

Am 07.01.2020, gegen 21:20 Uhr, lieferte der Pizzabote eines Ahrensburger

Pizzaunternehmens in Großhansdorf eine von mehreren Bestellungen aus. An seiner

Lieferanschrift in der Sieker Landstraße verließ er für ca. 5 Minuten den roten,

mit Pizzawerbung deutlich erkennbaren VW Up ohne das Fahrzeug zu verschließen.

In dieser Zeit entwendeten die /der unbekannten Täter/Täterinnen eine auf dem

Beifahrersitz abgestellte Auslieferungstasche, samt Pizza.



Unmittelbar nach dem Diebstahl fand der Pizzabote neben seinem Fahrzeug zwei

Schminktaschen. Ob und in wieweit dies im Zusammenhang mit dem angezeigten

Sachverhalt steht, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Die Polizei in Großhansdorf sucht nach Zeugen: Wer hat das abgestellte Fahrzeug

des Pizzaboten in der Sieker Landstraße gesehen und kann Angaben zum angezeigten

Sachverhalt und zu dem/den gesuchten Tätern machen? Aber auch wer kann Hinweise

auf den Eigentümer/die Eigentümerin der aufgefundenen Schminktaschen geben?

Zeugen sowie der Eigentümer selbst wenden sich bitte an die Polizeistation

Großhansdorf unter der Telefonnummer 04102/4565-111.



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2011



