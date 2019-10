Pinneberg - Zwei Fahrzeuge durch Brand beschädigt

Avatar_shz von shz.de

17. Oktober 2019, 13:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, den 17.10.19,

sind in Pinneberg zwei PKW durch Feuer beschädigt worden.



Kurz nach 3 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, da in der

Mühlenstraße zwei Fahrzeuge brannten. Bei Eintreffen der

Einsatzkräfte brannte ein PKW Mercedes in voller Ausdehnung. Das

Feuer hatte bereits auf einen danebenstehenden Seat übergegriffen.

Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Der Sachschaden wird auf

zirka 5.000 Euro geschätzt.



Die Brandursache ist derzeit unklar. Beamte der Kriminalpolizei

Pinneberg haben die Ermittlungen aufgenommen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell