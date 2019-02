Pinneberg - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

von shz.de

25. Februar 2019, 14:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Zu einer Körperverletzung durch eine bisher

unbekannte, fünfköpfige Personengruppe ist es in den frühen

Morgenstunden des gestrigen Sonntags in Pinneberg gekommen. Die

Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Ersten Ermittlungen entsprechend kam es gegen 5 Uhr im

Einmündungsbereich der Straßen Rockvillestraße, Moltkestraße und

Schauenburgerstraße zu Streitigkeiten zwischen fünf jungen Männern

und einem 46-jährigen Pinneberger. Im Rahmen dessen schlug und trat

die Gruppe auf ihr Opfer ein und flüchtete anschließend über die

Schauenburgerstraße. Der Rettungsdienst brachte den Mann nach einer

notärztlichen Versorgung in ein Hamburger Krankenhaus. Hintergründe

der Tat sind noch unklar.



Gesucht werden südeuropäisch aussehende Männer, die sich

untereinander in portugiesischer Sprache verständigt haben und etwa

20 Jahre alt gewesen sein sollen. Zeugen werden gebeten, ihre

Beobachtungen der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101 2020

mitzuteilen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Berit Lindenberg

Telefon: 04551-884-2024

E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell