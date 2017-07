Pinneberg / Zeugen nach Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung gesucht!

Bad Segeberg (ots) - Am letzten Freitag ist es auf einem

Pinneberger Parkplatz zu einer gefährlichen Körperverletzung und

einer Beleidigung zum Nachteil eines 43-Jährigen gekommen. Der

Geschädigte erlitt leichte Verletzungen - die Polizei sucht nun nach

Zeugen.



Kurz nach 17.00 Uhr hielt sich der Geschädigte vor dem Eingang des

Ladens "Getränke Hoffmann" in der Elmshorner Straße auf. Hier

beleidigte ihn eine fremde männliche Person, die gerade den Markt

verließ und sich dann zu ihrem Fahrzeug begab. Um den Unbekannten

wegen des verbalen Angriffs zur Rede zu stellen, ging der 43-Jährige

zu dem Wagen des Beschuldigten. Der hielt das Opfer durch die

geöffnete Scheibe an der Kleidung fest, fuhr an und zog den

Geschädigten einige Meter mit. Letztlich kam der Festgehaltene zu

Fall und zog sich einige leichte Verletzungen zu. Der unbekannte

Täter floh, eine Fahndung nach ihm verlief negativ.



Laut Angaben des Anzeigenden war der Beschuldigte schlank, etwa 60

Jahre alt und 170 bis 180 cm groß. Er trug eine Brille und eine Mütze

und hatte einen grauen Bart. Bei seinem Fahrzeug hat es sich

vermutlich um einen dunklen Volvo Kombi mit Schiebedach und

Pinneberger Kennzeichen gehandelt. Wer Hinweise auf das Auto oder den

Täter geben kann, sollte sich mit der Itzehoer Kripo unter der

Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.



