Pinneberg - Zahlreiche Schmierereien vorgenommen

16. August 2018, 15:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht auf Mittwoch ist es in mehreren

Straßen Pinnebergs zu zahlreichen Schmierereien gekommen. Die Täter

sind bislang unbekannt.



Gestern Morgen gegen 07:30 Uhr wurde das gesamte Ausmaß deutlich.

Unter Verwendung mehrerer Schriftzüge verunstalteten Unbekannte

Werbesäulen, Stromkästen, Bushaltestellen und Mauern. Sogar die

Fahrbahn im Westring wurde bemalt. In der Rabenstraße und im Wedeler

Weg nahmen sich die Täter gleich mehrere Objekte vor. Am Schäferkamp

wurden sie an einer Grundstücksmauer ebenfalls tätig. Den

überwiegenden Inhalt der Schriftzüge deutend, handelt es sich bei den

"Künstlern" um Anhänger eines Hamburger Fußballvereins aus der 2.

Fußballbundesliga.



Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der Begehung gehen die

Beamten der Pinneberger Polizei von einem Tatzusammenhang aus. Die

Beamten suchen Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch in den benannten

Straßen verdächtige Personen bemerkt haben. Hinweise nehmen die

Ermittler unter der Rufnummer 04101 202-0 entgegen.









