Pinneberg - widerrechtliche Benutzung des Seitenstreifens auf der A 23

Bad Segeberg (ots) - Gestern und heute Morgen führte das Polizei-

Autobahn- und Bezirksrevier Pinneberg über insgesamt 4,5 Stunden eine

Kontrolle auf der A 23 an der Anschlussstelle "Pinneberg-Mitte"

durch, bei der zahlreiche verkehrsrechtliche Verstöße festgestellt

wurden.



Die Verkehrskontrolle erfolgte in der dortigen Baustelle in

Fahrtrichtung Hamburg im Bereich der Einengung auf einen

Fahrstreifen. Die sechs kontrollierenden Polizisten mussten insgesamt

88 Verfehlungen ahnden, von denen alleine 82 auf eine widerrechtliche

Benutzung des Seitenstreifens entfielen. Bei den restlichen Verstößen

handelte es sich um Handy- und Gurtverstöße sowie um eine

Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Markus Bitter

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0151-11717416

E-Mail: Markus.Bitter@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 17.Aug.2017 | 14:13 Uhr