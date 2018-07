Pinneberg - Wertstoffsammelplatz zugemüllt

von shz.de

Bad Segeberg (ots) - Gestern Morgen ist es auf einem

Containerstellplatz in der Straße Ossenpadd zu einem unerlaubten

Umgang mit Abfällen gekommen.



Gegen 9:50 Uhr bemerkte eine Passantin zwei Männer, die gerade aus

einem weißen Transporter mit Pinneberger Kennzeichen heraus

augenscheinlich Sperrmüll entluden. Auf ihre Ansprache hin zeigten

die Männer keinerlei Reaktion, sondern setzten ihr Handeln fort.



Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten befanden sich die

Männer mit ihrem Wagen nicht mehr vor Ort.



Stattdessen stellten die Polizisten eine erhebliche Menge an

Sperrmüll, der dort unerlaubt hinterlassen worden war, fest. So

befanden sich dort unter anderem ein zerlegtes schwarzes Sofa,

zahlreiche leere Farbeimer, ein Eimer mit PVC-Kleber und weitere

offenbar nicht mehr benötigte Dinge.



Hinweise auf das Kennzeichen des Transporters liegen der Polizei

vor. Die Umweltermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers

Pinneberg suchen zusätzliche Zeugen, die weitere Angaben zu möglichen

Verursachern machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der

Rufnummer 04101 202-0 entgegen.









