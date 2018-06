Pinneberg - Versammlung / Kundgebung vor dem Pinneberger Rathaus

von shz.de

21. Juni 2018

Bad Segeberg (ots) - Am 20.06.2018 hat das Pinneberger Bündnis

gegen Rechts zu einer Protestkundgebung anlässlich des Einzugs der

AfD in den Kreistag Pinneberg aufgerufen.



Etwa 80 Teilnehmer brachten vor dem Rathaus in Pinneberg ihren

Unmut über den Einzug der AfD in den Kreistag zum Ausdruck.



Die Versammlung verlief insgesamt friedlich. Zu Zwischenfällen ist

es nicht gekommen.



Die Polizei gewährleistete den geordneten Verlauf der

Kreistagssitzung sowie den störungsfreien Verlauf der Kundgebung.









