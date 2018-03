Pinneberg - Unfallflucht - Geschädigte(r) gesucht

von shz.de

12. März 2018, 15:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge hat am Freitag, den

09.03.2018, nachmittags in der Prisdorfer Straße in Pinneberg eine

Verkehrsunfallflucht beobachtet und den Verursacher daraufhin

verfolgt.



Der Vorfall ereignete sich gegen 15.45 Uhr in Höhe der Hausnummer

40. Der Verursacher beschädigte mit seinem Auto den linken

Außenspiegel eines geparkten, silberfarbenen VW Golfs. Als die

Polizeibeamten vor Ort eintrafen, war der angefahrene VW nicht mehr

dort geparkt.



In diesem Zusammenhang bitten die ermittelnden Beamten der Polizei

Pinneberg die geschädigte bzw. den geschädigten Fahrer/in des VW

Golfs, sich mit der Polizei unter 04101 202-0 in Verbindung zu

setzen.









